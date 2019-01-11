İstanbul9 °C

  1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. Trump’tan vize açıklaması

Trump’tan vize açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de çalışma izni sağlayan vize olarak bilinen H1-B ile ilgili değişikliklerin yolda olduğunu söyledi.

Trump’tan vize açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de çalışma izni sağlayan vize olarak bilinen H1-B ile ilgili değişikliklerin yolda olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de çalışma izni sağlayan vize olarak bilinen H1-B vizesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamasını sosyal medya üzerinden duyuran Trump, "İçiniz rahat olsun, yakında ülkede kalışınızı kolaylaştıracak ve kesinleştirecek çözümler yolda. Biz, yetenekli ve üstün kabiliyetli insanların ABD'de kariyerlerini sürdürmelerini teşvik etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.