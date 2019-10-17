Trump'tan yeni açıklama: Erdoğan'a teşekkür ederim, milyonlarca hayat kurtarıldı
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türkiye'den iyi haberler var, teşekkürler Erdoğan." ifadelerine yer verdi..
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yeni bir açıklama yaptı.
"TEŞEKKÜRLER ERDOĞAN"
ABD Başkanı Trump, açıklamasında şu ifadeyi kullandı:
"Türkiye'den iyi haberler var, teşekkürler Erdoğan." ifadelerine yer verdi.
Ayrıntılar geliyor....
Great news out of Turkey. News Conference shortly with @VP and @SecPompeo. Thank you to @RTErdogan. Millions of lives will be saved!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2019
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