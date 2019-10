Trump'tan yeni açıklama: Erdoğan'a teşekkür ederim, milyonlarca hayat kurtarıldı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yeni bir açıklama yaptı.

ABD Başkanı Trump, açıklamasında şu ifadeyi kullandı:

"Türkiye'den iyi haberler var, teşekkürler Erdoğan." ifadelerine yer verdi.

Great news out of Turkey. News Conference shortly with @VP and @SecPompeo. Thank you to @RTErdogan. Millions of lives will be saved!