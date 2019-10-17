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  3. Trump'tan yeni açıklama: Erdoğan'a teşekkür ederim, milyonlarca hayat kurtarıldı

Trump'tan yeni açıklama: Erdoğan'a teşekkür ederim, milyonlarca hayat kurtarıldı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türkiye'den iyi haberler var, teşekkürler Erdoğan." ifadelerine yer verdi..

Trump'tan yeni açıklama: Erdoğan'a teşekkür ederim, milyonlarca hayat kurtarıldı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yeni bir açıklama yaptı.

"TEŞEKKÜRLER ERDOĞAN"

ABD Başkanı Trump, açıklamasında şu ifadeyi kullandı: 

"Türkiye'den iyi haberler var, teşekkürler Erdoğan." ifadelerine yer verdi.

Ayrıntılar geliyor....

 

 

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