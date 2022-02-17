Trup ne demek, TDK'ya göre Trup kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Trup ne demek? Trup TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi trup kelimesi. Peki trup ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre trup nedir, trup kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TRUP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Trup kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Trup kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre trup kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Aynı tiyatroda çalışan oyuncular topluluğu

