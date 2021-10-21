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Truth Social nedir? | Trump'ın Truth Social adlı sosyal medya platformu hacklendi mi?

Eski Amerika Birleşik Devleri Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada yeni sosyal medya platformu TRUTH Social'ı duyurmuştu. Bu kapsamda Truth Social nedir? | Trump'ın Truth Social adlı sosyal medya platformu hacklendi mi? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte detaylar...

Truth Social nedir? | Trump'ın Truth Social adlı sosyal medya platformu hacklendi mi?

Donald Trump bir süre önce TRUTH Social isimli sosyal medya platformuna ilişkin açıklamada bulunmuştu. Trump'ın açıklaması üzerinden çok geçmeden TRUTH Social ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Peki Truth Social nedir? | Truth Social adlı sosyal medya platformu hacklendi mi? İşte ayrıntılar...

TRUTH SOCİAL NEDİR?

Donald Trump'ın yeni sosyal medya platformu TRUTH Social, Twitter'a çok benzeyen bir kullanıcı arayüzüne sahip. Potansiyel kullanıcılar, App Store’da yayınlanan uygulamanın önizlemesinin ekran görüntülerini paylaştı. TRUTH Social uygulamasında insanlar birbirlerini takip ederek mesaj gönderebiliyor. Uygulamanın arayüzü, özellikle kullanıcı profil sayfası, Twitter'la büyük ölçüde benzerlik gösteriyor. 

Truth Social nedir? | Trump'ın Truth Social adlı sosyal medya platformu hacklendi mi?

TRUMP'IN TRURTH SOCİAL ADLI SOSYAL MEDYA PLATFORMU HACKLENDİ Mİ?

Eski Amerika Birleşik Devleri Başkanı Donald Trump'ın yeni sosyal medya platformu Truth Social henüz resmi olarak açılmadan ilginç bir olayla gündem oldu. Siteye, Twitter kullanıcıları tarafından erişildi ve  "Donaldtrump" ve "mikepence" kullanıcı adları altında hesaplar oluşturuldu.

Truth Social nedir? | Trump'ın Truth Social adlı sosyal medya platformu hacklendi mi?

Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Donald Trump'ın sosyal medya platformunun Truth Social'ın hacklendiği öğrenildi. Siber saldırıya uğrayan Truth Social'a ilişkin ne açıklama yapılacağı merak konusu oldu.

Truth Social nedir? | Trump'ın Truth Social adlı sosyal medya platformu hacklendi mi?

NE OLMUŞTU?

Facebook ve Twitter gibi bazısosyal medya platformu tarafından yasak getirilen Eski ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada TRUTH Social adlı yeni bir sosyal medya ağı başlatma planlarını duyurmuştu. Trump konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Taliban'ın Twitter'da büyük bir varlık gösterdiği ama en sevdiğiniz Amerikan başkanının susturulduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu kabul edilemez"  ifadelerini kullanmıştı. Yeni şirketin herkese düşüncelerini paylaşma imkanı tanımak için kurulduğunu söyleyen Trump, "Yakında TRUTH Social'da düşüncelerimi açıklayacağım ve büyük teknoloji şirketlerine karşı savaşacağım için çok heyecanlıyım" ifadelerini kullanarak açıklamasını sonlandırmıştı.

Truth Social nedir? | Trump'ın Truth Social adlı sosyal medya platformu hacklendi mi?

Berkem Temizel
Gece Editörü
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