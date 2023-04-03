Tryggvi Hrafn Haraldsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tryggvi Hrafn Haraldsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tryggvi Hrafn Haraldsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tryggvi Hrafn Haraldsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tryggvi Hrafn Haraldsson 30 Eylül 1996 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tryggvi Hrafn Haraldsson Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Total Football yapmaktadır. Tryggvi Hrafn Haraldsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valur Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Valur Reykjavík takımına 18 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Tryggvi Hrafn Haraldsson'nin Valur Reykjavík ile sözleşmesi 16 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Tryggvi Hrafn Haraldsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tryggvi Hrafn Haraldsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tryggvi Hrafn Haraldsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tryggvi Hrafn Haraldsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2014 yılında ÍA Akranes

31 Mart 2016 yılında Kári

4 Haziran 2016 yılında ÍA Akranes

12 Ağustos 2017 yılında Halmstads BK

27 Şubat 2019 yılında ÍA Akranes

5 Ekim 2020 yılında Lillestrøm

18 Şubat 2021 yılında Valur

Tryggvi Hrafn Haraldsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tryggvi Hrafn Haraldsson şuan Valur Reykjavík takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Tryggvi Hrafn Haraldsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda takımında 17 numaralı formasıyla 8 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

İzlanda U21 takımında 9 numaralı formasıyla 22 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

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