Tryggvi Snaer Geirsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tryggvi Snaer Geirsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tryggvi Snaer Geirsson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tryggvi Snaer Geirsson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Tryggvi Snaer Geirsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tryggvi Snaer Geirsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tryggvi Snaer Geirsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tryggvi Snaer Geirsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tryggvi Snaer Geirsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tryggvi Snaer Geirsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tryggvi Snaer Geirsson 11 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur.  İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Tryggvi Snær Geirsson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tryggvi Snaer Geirsson Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tryggvi Snaer Geirsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fram Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Fram Reykjavík takımına 6 Haziran 2020 tarihinde katılmıştır. Tryggvi Snaer Geirsson'nin Fram Reykjavík ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Tryggvi Snaer Geirsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tryggvi Snaer Geirsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Tryggvi Snaer Geirsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tryggvi Snaer Geirsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ekim 2018 yılında KR Reykjavík

3 Mayıs 2019 yılında KV Vesturbaejar

16 Ekim 2019 yılında KR Reykjavík

6 Haziran 2020 yılında Fram Reykjavík

Tryggvi Snaer Geirsson kimdir

Tryggvi Snaer Geirsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tryggvi Snaer Geirsson şuan Fram Reykjavík takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tryggvi Snaer Geirsson nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son Haberler
Pape Fall kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pape Fall Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pape Fall kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pape Fall Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oskar Borgthorsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oskar Borgthorsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oskar Borgthorsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oskar Borgthorsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emils Birka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emils Birka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emils Birka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emils Birka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Frosti Brynjolfsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frosti Brynjolfsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Frosti Brynjolfsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frosti Brynjolfsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Çok Okunanlar
Usberk isminin anlamı nedir, Usberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Usberk isminin anlamı nedir, Usberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Godwin Mensha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godwin Mensha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Godwin Mensha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godwin Mensha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Si Woo Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Si Woo Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Si Woo Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Si Woo Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seung Ho Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Ho Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seung Ho Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Ho Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi