TS Bandırma, VM Medical Park’ta kontrolden geçti

TS Bandırma'nın oyuncuları, yeni sezon öncesi sağlık kontrollerini VM Medical Park Bursa Hastanesi'nde yaptı.

Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden TS Bandırma Basketbol Kulübü oyuncuları, 2019-2020 sezonu öncesi VM Medical Park Bursa Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Erkan Yılmaz, Sedat Ali Karagülle, Ercan Osmani, D.J. Shelton, Tyler Kenneth Kalinoski, James Elliott Smith ve Emanuel Davon Terry'ye ekoefor testinin yanı sıra birçok tahlil yapıldı. Sporcuların kardiyoloji, ortopedi, dahiliye, kulak burun boğaz ve genel cerrahi taramaları gerçekleştirildi. Yurt içi ve yurt dışından transferlerle gücüne güç katan

Bandırma oyuncularının sağlıklarının çok iyi durumda olduğu belirlendi.

Avrupa'da da müdahale edecekler

Eylül ayında başlayacak yeni sezon öncesi kampa girdiklerini belirten 28 yaşındaki ABD'li basketbolcu D.J. Shelton,hastanede yapılan sağlık kontrolü sırasında "VM Medical Park Bursa Hastanesi'nde çok iyi karşılandık. Sağlığımızla ilgili tüm kontroller, profesyonel bir ekip tarafından gerçekleştirildi. Bütün gerekli ölçümler yapıldı. Geçen sezon iyi geçti ama daha iyi bir yere gelmek için yeni transferler yapıldı. Benim için de tekrar Bandırma'ya dönmek keyifli. Yeni sezonda, yeni oyuncularla birlikte iyi bir ekip oluşturup büyük başarılar elde etmeyi hedefliyoruz. Sezon sonunda hem Basketbol Süper Ligi'nde hem de FIBA Şampiyonlar Ligi'nde play-off ve sonrasında şampiyonluğu ana hedef olarak belirledik" açıklamasını yaptı. 22 yaşındaki basketbolcu Erkan Yılmaz da şunları söyledi:

"Eylül'de yeni sezon başlarken Ekim'de de Avrupa yolculuğumuz başlayacak. Bu sezon sponsorumuz sayesinde kulübümüzde gençlere daha çok önem verilmeye başlandı. 5 ABD'li oyuncu ve altyapımızın da katkısıyla savaşan, mücadele eden ve büyük hedefleri zorlayan bir takım olacağız. Sezon öncesi sağlık kontrollerimizde tüm personel çok ilgilendi. Her şey çok güzeldi. Bu süreci de başarılı bir şekilde geride bırakmış olduk."

Kaynak: İHA