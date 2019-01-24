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TSB 7 Şubat'ta sigorta sektörünün geleceğini ele alacak

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), sigorta sektörünün gelecek stratejisini belirlemek amacıyla 7 Şubat'ta "Sigorta ve Emeklilik Sektörü Strateji Belirleme Çalıştayı"...

TSB 7 Şubat'ta sigorta sektörünün geleceğini ele alacak

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), sigorta sektörünün gelecek stratejisini belirlemek amacıyla 7 Şubat'ta "Sigorta ve Emeklilik Sektörü Strateji Belirleme Çalıştayı" düzenliyor.

TSB Başkanı Can Akın Çağlar'ın ev sahipliğinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, TOBB, Avrupa Sigorta Birliği, ilgili kurum, kuruluş ve şirketlerin katılımıyla Conrad İstanbul Bosphorus'da düzenlenecek olan çalıştayda, Türkiye ve dünyadan alanında uzman konuşmacılar yer alacak. Etkinlikte sektörü etkileyen gelişmelerin yanı sıra, sektörün gelişimine ilişkin beklenti ve öneriler de masaya yatırılacak.

DHA

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