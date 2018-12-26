TSE Başkanı Şahin’den Başkan Yaşar’a ziyaret

Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar, Başkan Yardımcısı Hüseyin Boran ile birlikte Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin'i makamında kabul etti. Kurum içi yapılan uyum çalışmaları sonrasında Yenimahalle Belediyesi TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ni almaya hak kazandı.

Ankara'nın ilk ve tek TSE İSO 2015 versiyonu kalite belgeli belediyesi olan Yenimahalle Belediyesi, hizmet kalitesini de tescillemiş oldu. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Yenimahalle Belediyesi önünde üç bayrak vardır. Biri varlığımızı temsil eden Türk Bayrağı, ikincisi Yenimahalle Belediyesi'nin bayrağı üçüncüsü ise kaliteli hizmet anlayışımızı gösteren TSE'nin bize verdiği bayrak. Yenimahalle Belediyesi'nin 10 yıllık çalışmamızın karşılığı bu noktaya gelmiş olması gurur verici ve bu gurur tüm Yenimahallelilerin" dedi.

Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu (ISO), her beş yılda bir kuruluşların karşılaştığı zorlukların yıllar içinde farklılık göstermesi, küreselleşmeyle beraber tedarik zincirindeki faaliyetlerin karmaşık hale gelmesi, kuruluşların iş yapma şekillerinin değişiklik göstermesi, iş yapılan tüm taraflarda ve vatandaşlarda beklenti artışı, bilgiye erişimin kolaylaşması ve günümüz toplumunun kendini daha güçlü ifade etmesi amacıyla revizyon ihtiyacını gündeme getirdi. Bu bağlamda ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı, Türk Standartları Enstitüsü tarafından Ocak 2016'da Türk Standardı (TS EN 9001:2015) olarak yayımlandı. Yenimahalle Belediyesi bu standartları karşıladığı için bu belgeyi almaya hak kazandı.

"Ankara'da belgeyi alan ilk kurumuz"

TSE tarafından verilen bu belgenin vatandaş beklentilerini, ihtiyaçlarını ve mevzuat şartlarını karşılama koşulu ile vatandaşların memnuniyetinin arttırılmasını öngören dünyaca kabul görmüş bir kalite yönetim sistemi olduğunu belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Mart-Nisan aylarında yapılan çalıştay ile TSE eğitimlerini eksiksiz olarak tamamladık. İç tetkik ve TSE belgelendirme tetkiklerini başarı ile sonuçlandırdık. Kurum olarak vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetin kalitesi kapsamında TS EN ISO 9001:2015 versiyonuna geçen ve Ankara'da Türk Standartları Enstitüsü'nden (TSE) alan ilk kurumuz. Bu anlamda yüksek kalite anlayışı ve memnuniyeti ilkesiyle Yenimahalle Belediyesi hizmetlerine devam edecektir" dedi.

"Sosyal belediyeciliğin gereklerini yerine getiriyoruz"

Kalite Belgesini TSE Başkanı Şahin'in elinden alan Başkan Yaşar, "Güler yüzlü, kaliteli, hızlı hizmet sloganı ile yola çıktığımız Yenimahalle Belediyesi'nde bugüne kadar özellikle vatandaşlarımızın memnuniyetini temel aldık. Bütün hizmetlerimizi vatandaş odaklı yapmaya çalıştık. Çalışmalarımızda sosyal belediyeciliğin gereklerini yerine getiriyoruz. Bu hizmetlerimizin TSE tarafından TS EN ISO 9001:2015 versiyonuna geçerek Kalite Belgesini almamız bizi ayrıca motive ederek daha çok çalışmaya teşvik etmektedir.Ortaya konan bu disiplinli çalışmalarımız TSE tarafından belgelenip, onaylandı. Şahsım ve Yenimahalle için gurur verici bir belgedir" diye konuştu.

"Yenimahalle'ye hayırlı olsun"

Vatandaşa sunulan hizmetin kalitesi, hızlı olması ve gelişen çağa ayak uydurulması açısından belgenin önemine dikkat çeken TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, "Uluslararası standartlara kurumlarımızca uyum sağlanması açısından birçok kriterin sağlanması gerekmektedir. Belgenin kazanılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Yenimahalle için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA