TSE'den Kaleseramik'e "Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi"

İSTANBUL (AA) - Kaleseramik, Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) belirlediği; hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrol değerlendirme programı şartlarını yerine getirerek "Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi"ni almaya hak kazandı.

Şirket açıklamasına göre, Kaleseramik, TSE tarafından verilen "Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi" için tüm denetimlerini başarı ile tamamladı.

Salgının Türkiye'de görülmeye başladığı ilk günden itibaren sağlık ve güvenlik noktasında tedbirlerini en üst seviyeye çıkartmanın yanı sıra aldığı önlemlerle çalışanlarının, toplumun ve tüm paydaşlarının sağlığını gözeten Kaleseramik, tüm üretim alanlarında TSE'den "Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi" aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaleseramik Genel Müdürü Altuğ Akbaş, "Salgın sürecinde temel önceliğimiz sağlık oldu. Bu kapsamda ilk günden itibaren tüm üretim alanlarımızda hijyen konusunda tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkardık. Bizim gibi tüm dünyaya ihracat yapan bir firma için bu belge çok önemli. Önümüzdeki dönemde uluslararası ticarette bu tip belgelendirmeler daha fazla ön plana çıkacak." ifadelerini kullandı.







- "Belge, işimizi ne kadar doğru yaptığımızın göstergesi"





Salgın döneminin ilk gününden itibaren Dünya Sağlık Örgütü'nün yanı sıra Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu ve yerel birimlerin bu konudaki tüm uyarı ve açıklamalarını dikkate aldıklarını aktaran Akbaş, şunları kaydetti:

"Hem çalışan hem de toplum sağlığı için iş sağlığı ve güvenliği, kalite ve hijyen standartlarından hiçbir zaman ödün vermedik. Aldığımız bu belgede de işimizi ne kadar doğru yaptığımızı gösterdi. Bu belgelendirmeler, önümüzdeki dönemde özellikle de uluslararası ticarette daha da önemli hale gelecek. Kaleseramik olarak, yüzde 50'si Avrupa Birliği ülkeleri, yüzde 20'si Ortadoğu olmak üzere 100'ü aşkın ülkede 100 milyon dolarlık civarında bir ihracat yapıyoruz. Bu alanda Türkiye'nin lider, Avrupa'nın 4'üncü, dünyanın ise 16'ncı büyük seramik karo üreticisiyiz.

Stratejik öneme sahip ülkelere yönelik faaliyetlerimiz ile de ihracatımızı daha da artırmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde uluslararası ticarette bu tip belgelendirmeler daha fazla ön plana çıkacaktır. Yabancı müşteriler, muhatap olduğu firmaların hijyen şartlarını sağlayıp sağlamadığına daha çok dikkat edecek. Bu kapsamda üretimlerini güvenli koşullarda gerçekleştirenler, piyasada daha etkin olmaya başlayacaklar."

Kaynak: AA