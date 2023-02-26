Tshediso Patjie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tshediso Patjie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tshediso Patjie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tshediso Patjie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tshediso Patjie 4 Kasım 1990 tarihinde Orlando East, Gauteng şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tshediso Patjie Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tshediso Patjie, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swallows FC futbol takımında oynamaktadır. Swallows FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tshediso Patjie'nin Swallows FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tshediso Patjie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tshediso Patjie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tshediso Patjie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tshediso Patjie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Mbombela United

1 Temmuz 2018 yılında Baroka FC

6 Temmuz 2021 yılında Sekhukhune

1 Temmuz 2022 yılında Swallows FC

Tshediso Patjie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tshediso Patjie şuan Swallows FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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