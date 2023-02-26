Tshegofatso Mabasa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tshegofatso Mabasa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tshegofatso Mabasa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tshegofatso Mabasa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tshegofatso Mabasa 1 Ekim 1996 tarihinde Botshabelo şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Tshegofatso John Mabasa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tshegofatso Mabasa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tshegofatso Mabasa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sekhukhune United FC futbol takımında oynamaktadır. Sekhukhune United FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tshegofatso Mabasa'nin Sekhukhune United FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tshegofatso Mabasa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/TshegoMabaso?s=20&t=3VRrvsjEszms3SdWQ4gX9A

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Tshegofatso Mabasa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tshegofatso Mabasa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

Tshegofatso Mabasa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tshegofatso Mabasa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ekim 2014 yılında Bloem. Celtic

1 Temmuz 2019 yılında Orlando Pirates

1 Temmuz 2022 yılında Sekhukhune

30 Haziran 2023 yılında Orlando Pirates

Tshegofatso Mabasa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tshegofatso Mabasa şuan Sekhukhune United FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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