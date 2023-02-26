Tshegofatso Nyama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tshegofatso Nyama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tshegofatso Nyama adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tshegofatso Nyama Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tshegofatso Nyama 20 Ağustos 1999 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tshegofatso Nyama Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tshegofatso Nyama, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TS Galaxy FC futbol takımında oynamaktadır. TS Galaxy FC takımına - tarihinde katılmıştır. Tshegofatso Nyama'nin TS Galaxy FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tshegofatso Nyama Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tshegofatso Nyama isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tshegofatso Nyama Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tshegofatso Nyama Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tshegofatso Nyama şuan TS Galaxy FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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