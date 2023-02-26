Tshepo Mabua kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tshepo Mabua Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tshepo Mabua adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tshepo Mabua Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tshepo Mabua 1 Eylül 1994 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Tshepo Wilson Mabua şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tshepo Mabua Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tshepo Mabua, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Richards Bay FC futbol takımında oynamaktadır. Richards Bay FC takımına 15 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Tshepo Mabua'nin Richards Bay FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tshepo Mabua Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tshepo Mabua isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tshepo Mabua Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tshepo Mabua futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Santos FC

23 Ağustos 2016 yılında Stellenbosch FC

16 Ağustos 2018 yılında Real Kings

15 Eylül 2020 yılında Richards Bay

Tshepo Mabua Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tshepo Mabua şuan Richards Bay FC takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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