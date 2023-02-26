Tshepo Matete kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tshepo Matete Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tshepo Matete kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tshepo Matete ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tshepo Matete kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tshepo Matete Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tshepo Matete kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tshepo Matete Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tshepo Matete adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tshepo Matete Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tshepo Matete 29 Ekim 1991 tarihinde Katlehong, Gauteng şehrinde doğmuştur.  Güney Afrika uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tshepo Matete Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Reşat Onur ER yapmaktadır. Tshepo Matete, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chippa United futbol takımında oynamaktadır. Chippa United takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tshepo Matete'nin Chippa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tshepo Matete Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tshepo Matete isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Tshepo Matete Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tshepo Matete futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Baroka FC

12 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2017 yılında Township Rol.

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

2 Ocak 2020 yılında U. Pretoria

12 Kasım 2020 yılında Kulüpsüz

7 Ocak 2021 yılında Mbabane Highlanders

31 Ocak 2022 yılında TTM FC

31 Ocak 2023 yılında Chippa United

Tshepo Matete kimdir

Tshepo Matete Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tshepo Matete şuan Chippa United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Tshepo Matete nereli

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