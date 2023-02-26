Tshepo Mokhabi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tshepo Mokhabi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tshepo Mokhabi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tshepo Mokhabi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tshepo Mokhabi 16 Haziran 1995 tarihinde Thabong, Free State şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Train Tshepo Mokhabi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tshepo Mokhabi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ambassadors yapmaktadır. Tshepo Mokhabi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sekhukhune United FC futbol takımında oynamaktadır. Sekhukhune United FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tshepo Mokhabi'nin Sekhukhune United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tshepo Mokhabi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tshepo Mokhabi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tshepo Mokhabi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tshepo Mokhabi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Baroka FC

1 Temmuz 2022 yılında Sekhukhune

Tshepo Mokhabi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tshepo Mokhabi şuan Sekhukhune United FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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