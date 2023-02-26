Tshepo Myeni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tshepo Myeni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tshepo Myeni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tshepo Myeni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tshepo Myeni 20 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tshepo Myeni Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stellenbosch FC futbol takımında oynamaktadır. Stellenbosch FC takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Tshepo Myeni'nin Stellenbosch FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tshepo Myeni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tshepo Myeni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Tshepo Myeni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tshepo Myeni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2021 yılında Stellenbosch

1 Ağustos 2021 yılında Stellenbosch FC

Tshepo Myeni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tshepo Myeni şuan Stellenbosch FC takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.