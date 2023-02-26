Tshidiso Monamodi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tshidiso Monamodi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tshidiso Monamodi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tshidiso Monamodi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tshidiso Monamodi 21 Şubat 1997 tarihinde Soweto, Gauteng şehrinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tshidiso Monamodi Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tshidiso Monamodi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maritzburg United FC futbol takımında oynamaktadır. Maritzburg United FC takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tshidiso Monamodi'nin Maritzburg United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tshidiso Monamodi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tshidiso Monamodi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tshidiso Monamodi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tshidiso Monamodi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ocak 2015 yılında Bidvest Wits FC

1 Temmuz 2015 yılında All Stars

1 Temmuz 2016 yılında Kaizer Chiefs II

1 Temmuz 2017 yılında Bilinmiyor

7 Ekim 2020 yılında Royal AM

20 Ağustos 2021 yılında Royal AM

15 Temmuz 2022 yılında Maritzburg Utd.

Tshidiso Monamodi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tshidiso Monamodi şuan Maritzburg United FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Tshidiso Monamodi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Güney Afrika U20 takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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