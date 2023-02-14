Tsiy William Ndenge kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tsiy William Ndenge Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tsiy William Ndenge adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tsiy William Ndenge Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tsiy William Ndenge 13 Haziran 1997 tarihinde Köln şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Kamerun,Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tsiy William Ndenge Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FAIRSPORT ASSOCIATION yapmaktadır. Tsiy William Ndenge, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grasshopper Club Zürih futbol takımında oynamaktadır. Grasshopper Club Zürih takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tsiy William Ndenge'nin Grasshopper Club Zürih ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tsiy William Ndenge Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tsiy William Ndenge isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Tsiy William Ndenge Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tsiy William Ndenge futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Euskirchen U17

1 Temmuz 2013 yılında M'gladbach U17

1 Temmuz 2014 yılında M'gladbach U19

18 Ağu 2015 yılında M'gladbach II

1 Temmuz 2016 yılında Gladbach

28 Temmuz 2017 yılında Roda JC

30 Haziran 2018 yılında Gladbach

31 Ağu 2018 yılında FC Luzern

1 Temmuz 2022 yılında Grasshoppers

Tsiy William Ndenge Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tsiy William Ndenge şuan Grasshopper Club Zürih takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tsiy William Ndenge Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

BSC Bliesheim (bis 2004), Bayer Leverkusen (2004-2012), TSC Euskirchen (2012-2013), Borussia Mönchengladbach (2013-2015)

Almanya U20 takımında 15 numaralı formasıyla 1 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U19 takımında 15 numaralı formasıyla 15 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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