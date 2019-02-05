TSK Aden Körfezi’nde 1 yıl daha görev yapacak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının Aden Körfezi'nde 1 yıl daha görev yapmasıyla ilgili tezkere TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

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