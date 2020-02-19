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TSK, İdlib kırsalında yeni mevziler hazırlıyor (2)
TSK, İdlib kırsalında yeni mevziler hazırlıyor (2)
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Kaynak: DHA
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