TSK: "Iğdır bölgesinde 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur"
IHAAW110434-ASA/04-01-2019 - TSK: "Iğdır bölgesinde hudut hattında devam eden operasyonlar esnasında teröristlerle meydana gelen çatışma sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır." 04.01.2019 11:04:34
IHAAW110434-ASA/04-01-2019 - TSK: "Iğdır bölgesinde hudut hattında devam eden operasyonlar esnasında teröristlerle meydana gelen çatışma sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır." 04.01.2019 11:04:34 TSI NNNN
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.