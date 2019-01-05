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  3. TSK: "Iğdır bölgesinde 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur"

TSK: "Iğdır bölgesinde 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur"

IHAAW110434-ASA/04-01-2019 - TSK: "Iğdır bölgesinde hudut hattında devam eden operasyonlar esnasında teröristlerle meydana gelen çatışma sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır." 04.01.2019 11:04:34

TSK: "Iğdır bölgesinde 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur"

IHAAW110434-ASA/04-01-2019 - TSK: "Iğdır bölgesinde hudut hattında devam eden operasyonlar esnasında teröristlerle meydana gelen çatışma sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır." 04.01.2019 11:04:34 TSI NNNN


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