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  3. TSK: Irak kuzeyi Metina bölgesine 22 Aralık 2018'de hava harekatı düzenlendi

TSK: Irak kuzeyi Metina bölgesine 22 Aralık 2018'de hava harekatı düzenlendi

TSK: Irak kuzeyi Metina bölgesine 22 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekâtı neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı iki bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.

TSK: Irak kuzeyi Metina bölgesine 22 Aralık 2018'de hava harekatı düzenlendi

TSK: Irak kuzeyi Metina bölgesine 22 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekâtı neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı iki bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.


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