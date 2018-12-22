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  3. TSK, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 terörist öldürüldü

TSK, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 terörist öldürüldü

IHAAW170737-ASA/22-12-2018 - TSK, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

TSK, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 terörist öldürüldü

IHAAW170737-ASA/22-12-2018 - TSK, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. 22.12.2018 17:07:37 TSI NNNN


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