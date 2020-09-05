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TSK, 'KKTC'de Akdeniz Fırtınası' estirecek

Türk Silahlı Kuvvetleri, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca 6-10 Eylül'de KKTC'de, "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı" yapacak.

TSK, 'KKTC'de Akdeniz Fırtınası' estirecek

Türk Silahlı Kuvvetleri KKTC'de 'Akdeniz Fırtınası' tatbikatı için düğmeye basılacağını duyurdu.
Türkiye ve KKTC tarafından 6-10 Eylül'de "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı" yapılacak.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca 6-10 Eylül'de gerçekleştirilecek tatbikat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde icra edilecek.

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Her yıl planlı olarak yapılan "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı" ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesi amaçlanıyor. 

Tatbikat, Türkiye’den hava, deniz ve kara havacılık unsurlarının da katılımıyla hava hücum, muharebe arama kurtarma harekatı tatbikatı ve eş zamanlı tabur görev kuvveti tatbikatları şeklinde, birleşik, müşterek ve fiili olarak icra edilecek.



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