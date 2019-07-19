TSK Mahmur'u bombaladı

Irak'ın Erbil kentinde, başkonsolosluk görevlisi Osman Köse'nin şehit edildiği saldırının ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK’nın Mahmur kampını vurdu.

SALDIRGAN MAHMUR'A 4 KEZ GİRİŞ YAPMIŞTI

Vurulan tesislerde PKK’lılara drone kullanım eğitimi veriliyordu. TSK bu noktaları imha etti.

Bu noktaların seçilmesinde Teröristin Mahmur kampından talimatı alması ve 4 kez giriş çıkış yapması etkili oldu.