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TSK Mahmur'u bombaladı

TSK, Karaçok Dağı mevzilerindeki kamplar ve terör örgütünün sözde drone akademisinin bulunduğu noktaları vurdu.

TSK Mahmur'u bombaladı

Irak'ın Erbil kentinde, başkonsolosluk görevlisi Osman Köse'nin şehit edildiği saldırının ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK’nın Mahmur kampını vurdu.

SALDIRGAN MAHMUR'A 4 KEZ GİRİŞ YAPMIŞTI

Vurulan tesislerde PKK’lılara drone kullanım eğitimi veriliyordu. TSK bu noktaları imha etti.

Bu noktaların seçilmesinde Teröristin Mahmur kampından talimatı alması ve 4 kez giriş çıkış yapması etkili oldu.

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