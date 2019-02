TSK Spor Gücü Güreş Takımı Dünya Askeri Olimpiyat Oyunlarına katılacak

Türk Silahlı Kuvvetleri Güreş Takımı, 17-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Çin'de yapılacak olan Dünya Askeri Olimpiyat Oyunlarına katılacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri Güreş Takımı, 17-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Çin'de yapılacak olan Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile telefonla görüşen Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, TSK Güreş Takımı için Güreş Federasyonu'nun her zaman destek verdiğini ve bu desteklerinin her zaman devam edeceğini söyledi. Ayrıca Çin'de yapılacak CISM Askeri Olimpiyat Oyunları için A Milli Takım sporcularının askerlik planlamalarının şimdiden yapıldığını ve hazırlıklara devam edildiğini söyledi. Aydın "Planlamada Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Taha Akgül, Avrupa, Dünya Şampiyonu ve Olimpiyat ikincisi Rıza Kayaalp, Avrupa Şampiyonu Soner Demirtaş gibi Dünya çapındaki Milli Güreşçilerimiz var. Federasyon olarak TSK Güreş Takımının Dünya arenalarında başarılı olması için yapılması gereken her şeyi bir Milli görev bilinci ile yapıyoruz ve yapmaya her zaman hazırız. Güreş Ata Sporumuzdur. Tarihiyle gurur duyduğumuz Şanlı ordumuzun, CISM Dünya Askeri Olimpiyat Oyunlarında başarılı olacağına inanıyoruz. Çok iddialıyız çünkü şimdiden çalışıyoruz. Takım halinde 1.'lik kupası, ferdi olarak her sıklette altın madalya kazanacağımıza inancımız tamdır. Bu başarıyı Genelkurmayımıza bir söz olarak veriyoruz. İnşallah Çin dönüşünde bu sözümüzü yerine getirmiş olmanın gururu ve mutluluğu içinde olacağız. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin CISM Dünya spor tarihine bakıldığında Komutanlarımızın sayesinde Ordumuzun en başarılı branşının Ata Sporumuz Güreşin olduğunu açıkça görebiliriz. Sadece 1.'lik kupalarını söylersek; 1990 Amerika, 1991 İstanbul, 2000 Amerika, 2002 Almanya, 2003 İstanbul, 2005 Litvanya'da Ordu Güreş Takımlarımız Şampiyon olmuşlardır. İnşallah bu yıl 2019'da da Çin'de Şampiyon olup devamını getireceğiz. Ata Sporumuz güreşin Türk Silahlı Kuvvetlerimizde her zaman var olmasını arzu ettiğimi Sayın Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Yaşar Güler Paşama arz ettim. Komutanımız da sağ olsun güreşin hem Ata Sporumuz olduğunu hem de Silahlı Kuvvetlerdeki askerlik yapısına uygulamalı eğitimlerde de destek verdiğini bu vesileyle de sıralı tüm Generallerin güreş branşının orduda varlığı ve başarısı için çalıştığını belirtti. Güreşin her zaman ordudaki önemli yerini koruyacağını bildirdi " şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA