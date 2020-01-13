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TSK ve Kızılay’dan Rasulayn’da kiliseye insani yardım

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da bulunan bir Ortodoks kilisesine Kızılay iş birliğiyle insani yardım yapıldığını bildirdi.

TSK ve Kızılay’dan Rasulayn’da kiliseye insani yardım

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da bulunan bir Ortodoks kilisesine Kızılay iş birliğiyle insani yardım yapıldığını bildirdi.

Konuya ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin zulmünden kurtarılan Barış Pınarı bölgesinde yardım faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda Rasulayn Martuma Süryani Ortodoks kilisesine Kızılay işbirliğiyle insani yardım yapıldı" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA



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