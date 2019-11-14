TSK ve MİT'ten ortak çalışma: 8 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve MİT'in koordineli çalışmalarıyla Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen terör örgütü mensubu 8 PKK'lı teröristin hava destekli harekât ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve MİT'in koordineli çalışmalarıyla Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen terör örgütü mensubu 8 PKK'lı teröristin hava destekli harekât ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 8 PKK'lı terörist hava destekli harekât ile etkisiz hale getirildi."
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 8 PKK'lı terörist hava destekli harekât ile etkisiz hale getirildi.??#MSB #TSK pic.twitter.com/eZMaCIIYN7— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 14, 2019
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