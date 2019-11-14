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  3. TSK ve MİT'ten ortak çalışma: 8 terörist etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'ten ortak çalışma: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve MİT'in koordineli çalışmalarıyla Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen terör örgütü mensubu 8 PKK'lı teröristin hava destekli harekât ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK ve MİT'ten ortak çalışma: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve MİT'in koordineli çalışmalarıyla Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen terör örgütü mensubu 8 PKK'lı teröristin hava destekli harekât ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 8 PKK'lı terörist hava destekli harekât ile etkisiz hale getirildi."

 

 

 

 

 

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