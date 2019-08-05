TSKB’nin aktif büyüklüğü yüzde 8.7 artışla 41.6 milyar lira

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın (TSKB) aktif büyüklüğü, yılın ilk yarısında, yılbaşına göre yüzde 8.7 artarak 41.6 milyar liraya ulaştı. Bankanın kredi portföyü aynı dönemde yüzde 8.4 artışla 30.6 milyar liraya yükseldi.

TSKB'nin özkaynak büyüklüğü de 4.8 milyar liraya ulaşırken, altı aylık net dönem kârı 380.1 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Banka bu dönemde yıllık bazda yüzde 16.0 özkaynak getiri oranı elde etti. Sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 16.4'e yükseldi.

TSKB, Temmuz ayı içinde, uluslararası piyasalarda önde gelen 12 farklı ülkenin bankalarının katılımı ile 367 gün vadeli 97.5 milyon euro ve 67.5 milyon dolar olmak üzere iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.

Banka ayrıca uluslararası piyasalarda ihraç fırsat pencerelerine verimli şekilde erişim sunan GMTN (Global Medium Term Note) program büyüklüğünü 1.4 milyar dolardan iki milyar dolara yükseltti.

TSKB'nin finansal sonuçlarını değerlendiren TSKB Genel Müdürü Suat İnce, "Global kaynak sağlayıcılarıyla yarattığımız sinerjiyle pek çok alanda yenilikçi uygulamaları Türkiye'ye getiren ilk banka olmanın gururunu yaşıyoruz. Bunun son örneği Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) Türkiye'de sadece TSKB ile imzaladığı risk paylaşımı işbirliği anlaşması oldu. Bu anlaşmayla özel sektöre yatırım ve işletme kredisi olarak EBRD ile birlikte 100 milyon euro tutarına kadar kaynak sağlayacağız" dedi. (Fotoğraflı)

DHA