TSK:"Irak’ın kuzeyinde silah kazası neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. " IHAAW190708-GEN/04-01-2019 - TSK:"Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda meydana gelen silah kazası neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. " 04.01.2019 19:07:08 TSINNNN

A+ A-