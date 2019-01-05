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  3. TSK:"Irak’ın kuzeyinde silah kazası neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. "

TSK:"Irak’ın kuzeyinde silah kazası neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. "

IHAAW190708-GEN/04-01-2019 - TSK:"Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda meydana gelen silah kazası neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. " 04.01.2019 19:07:08 TSINNNN

TSK:"Irak’ın kuzeyinde silah kazası neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. "

IHAAW190708-GEN/04-01-2019 - TSK:"Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda meydana gelen silah kazası neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. " 04.01.2019 19:07:08 TSI NNNN


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