TSK'nın Esed rejimini vurduğu anlara ait görüntüler!

Suriye'nin İdlib kentinde dün akşam saatlerinde gelen habere göre rejim güçlerinin hain saldırısı sonrası 33 askerimiz şehit olmuştu. Olayın hemen ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, rejim unsurlarının hedeflerini havadan ve karadan ateş altına alarak karşılık verdi. O anlar kameralara böyle yansıdı.