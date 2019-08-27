TSO Başkanı Keleş, Başkan Demirtaş’ı tebrik etti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ı ziyaret ederek Gülüç hakkında istişarelerde bulundu.

Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş ve Ahos Otel Yönetim Kurulu Başkanı Engin Aygün Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demiertaş'ı ziyaret etti. Ziyarette Gülüç ve Ereğli hakkında istişarelerde bulunan Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş ve Ahos Otel Yönetim Kurulu Başkanı Engin Aygün başarılarından dolayı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ı tebrik etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş kendilerine teşekkür etti. Ziyarette konuşan Başkan Demirtaş şu ifadelere yer verdi, "Sizlere beni bugün ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederim. Bildiğiniz ve gördüğünüz üzere Gülüç'e bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Sizlerin de bugün beni ziyaret etmesi ve Gülüç hakkında güzel dileklerinizi sunmanız beni çok mutlu etti"

Ziyaret daha sonra toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA