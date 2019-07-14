TSO Meclis Başkanı Yılmaz, dünya evine girdi

Karabük TSO Meclis Başkanı ve Yılmaz Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı genç iş adamı Salih Yılmaz, düzenlenen törenle hayatını Buşra Altay ile birleştirdi.

Karabük'ün genç ve başarılı iş adamlarından Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Salih Yılmaz, Safranbolu Havuzlu Asmazlar Konağında bürokrat, siyaset ve iş dünyası ile çok sayıda davetlinin katıldığı törenle dünya evine girdi. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin nikahlarını kıydığı Salih ve Buşra Yılmaz çiftinin nikah şahitliğini ise Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile Karabük TSO Başkanı Mehmet Mescier yaptı. Çiftin gür bir sesle evet dediği nikah sonrası ilk danslarını yaptığı törende, sahne alan ünlü sanatçı Coşkun Sabah, davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Kaynak: İHA