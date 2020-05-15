TŞOF Başkanı Apaydın: “Taksi, dolmuş ve halk otobüsü fiyatlarına düzenleme şart”

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Korona virüs sebebiyle yolcu taşıma kapasitelerinin yarı yarıya düşürülmesi sebebiyle taksici, dolmuşçu ve halk otobüsçü esnafımız zor günler geçiriyor. Bu nedenle fiyatlara güncelleme getirilmeli ve mağduriyetlerin azaltılması için bu süreç bitene kadar otoban gişe ve köprü geçiş ücretleri alınmamalı" dedi.

Korona virüs nedeniyle tedbirler alınarak yolcu sayısının düşmesinin telafisinin şehirlerarası otobüs fiyatlarında geçici düzenleme ile giderilmeye çalışıldığını anlatan TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Alınan tedbirler kapsamında insanlar evde kalmaya başladı. Dışarı çıkanlar da maske takıp sosyal mesafeyi koruyarak işlerini halletmeye çalışıyor. Bu süreçte birçok sektörde işler durma noktasına geldi. Bu sektörlerden biri de ulaşım sektörü. Bugün Taksi, dolmuş minibüsler ile halk otobüslerimiz yolcu bulma konusunda sıkıntılar yaşıyor" diye konuştu.

"Taksi, dolmuş ve halk otobüslerine zam yapılmalı"

Yolcu taşımacılığının yoğun olduğu büyükşehirlerde taksici, dolmuşçu ve halk otobüsçü esnafının zor günlerden geçtiğini ve acilen yeni bir düzenleme ile fiyatların güncellenmesini isteyen Apaydın, "En azından Temmuz sonuna kadar bakanlığımız bize de bir el atmalı. Minibüsçü esnafımız batmak üzeredir. Bakanlığımız talimat verirse kendilerine yardımcı da olabiliriz. Yolcu seviyemiz yüzde 50 oranında aşağı çekilmiştir, fiyat tarifemiz de belli bir zaman için en az yüzde 50 farklı olmalıdır. Taksilerde yüzde 30, minibüsler ile halk otobüslerinde yüzde 50 zam bekliyoruz. Bununla birlikte bilet fiyatlarının yanı sıra ticari akaryakıt verilerek esnafımızın bu zor günlerinde destek olunmalı" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA