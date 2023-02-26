Tsotne Chikovani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tsotne Chikovani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tsotne Chikovani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tsotne Chikovani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tsotne Chikovani 20 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ცოტნე ჩიქოვანი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tsotne Chikovani Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tsotne Chikovani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kolkheti-1913 Poti futbol takımında oynamaktadır. FC Kolkheti-1913 Poti takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tsotne Chikovani'nin FC Kolkheti-1913 Poti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tsotne Chikovani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tsotne Chikovani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tsotne Chikovani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tsotne Chikovani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında FC Merani

26 Temmuz 2022 yılında Kolkheti Poti

Tsotne Chikovani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tsotne Chikovani şuan FC Kolkheti-1913 Poti takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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