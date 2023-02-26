Tsotne Kapanadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tsotne Kapanadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tsotne Kapanadze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tsotne Kapanadze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tsotne Kapanadze 30 Ağustos 2001 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ცოტნე კაპანაძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tsotne Kapanadze Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tsotne Kapanadze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Saburtalo futbol takımında oynamaktadır. FC Saburtalo takımına - tarihinde katılmıştır. Tsotne Kapanadze'nin FC Saburtalo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tsotne Kapanadze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tsotne Kapanadze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tsotne Kapanadze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tsotne Kapanadze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2018 yılında Rustavi

1 Ocak 2020 yılında Saburtalo Acad.

10 Ocak 2020 yılında FC Locomotive

1 Ocak 2021 yılında Saburtalo Acad.

2 Ocak 2021 yılında FC Telavi

1 Ocak 2023 yılında Saburtalo

Tsotne Kapanadze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tsotne Kapanadze şuan FC Saburtalo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Tsotne Kapanadze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U21 takımında 2 numaralı formasıyla 7 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Gürcistan U19 takımında 2 numaralı formasıyla 5 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Gürcistan U17 takımında 2 numaralı formasıyla 30 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

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