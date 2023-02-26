Tsotne Nadaraia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tsotne Nadaraia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tsotne Nadaraia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tsotne Nadaraia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tsotne Nadaraia 21 Şubat 1997 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ცოტნე ნადარაია şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tsotne Nadaraia Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tsotne Nadaraia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo Kutaisi futbol takımında oynamaktadır. Torpedo Kutaisi takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Tsotne Nadaraia'nin Torpedo Kutaisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tsotne Nadaraia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tsotne Nadaraia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tsotne Nadaraia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tsotne Nadaraia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Temmuz 2019 yılında Torpedo Kutaisi

31 Aralık 2019 yılında Saburtalo

1 Ocak 2020 yılında Torpedo Kutaisi

Tsotne Nadaraia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tsotne Nadaraia şuan Torpedo Kutaisi takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Tsotne Nadaraia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U17 takımında 5 numaralı formasıyla 26 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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