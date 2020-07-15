TSSF'den İstanbul Boğazı'nda "15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız" dalışı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF), 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yılında İstanbul Boğazı'nda anma dalışı gerçekleştirdi.

Düzenlenen anma etkinliğine; Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Doç Dr. Şahin Özen, Üsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen ve Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek'in katıldı. TSSF dalgıçlarının boğaz sularına çelenk bırakması ile başlayan anma programı, Türk Bayrağı'nın denizden çıkarılması ile devam etti. TSSF Başkanı Şahin Özen'in de dalış yaptığı etkinilik 15 Temmuz Şehitleri anısı için hazırlanan afişin yer aldığı Valide Sultan Gemisi'nin İstanbul Boğazı'nda çıktığı anma gezisiyle sona erdi.

TSSF Başkanı Şahin Özen, İstanbul Boğazı'na dalış yapmadan önce yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'da şehit olanları bir kez daha rahmetle andığını ifade ederken gazilere de şükranlarını ilettiğini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Açıklamalar

-Çelenkin suya bırakılması

-Valide Sultan Gemisi'nin anma gezisi

-Türk Bayrağı'nın denizden çıkarılması

-Genel detaylar

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA