Tsubasa Adachi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tsubasa Adachi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tsubasa Adachi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tsubasa Adachi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tsubasa Adachi 6 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 足立 翼 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tsubasa Adachi Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kansai University futbol takımında oynamaktadır. Kansai University takımına 1 Nisan 2019 tarihinde katılmıştır. Tsubasa Adachi'nin Kansai University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tsubasa Adachi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tsubasa Adachi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tsubasa Adachi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tsubasa Adachi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2019 yılında Kansai Univ.

Tsubasa Adachi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tsubasa Adachi şuan Kansai University takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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