Tsubasa Kato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tsubasa Kato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tsubasa Kato adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tsubasa Kato Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tsubasa Kato 13 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 加藤 翼 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tsubasa Kato Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Ritsumeikan University futbol takımında oynamaktadır. Ritsumeikan University takımına 1 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Tsubasa Kato'nin Ritsumeikan University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tsubasa Kato Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tsubasa Kato futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2022 yılında Ritsumeikan Uni
Tsubasa Kato Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tsubasa Kato şuan Ritsumeikan University takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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