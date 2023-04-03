Tsubasa Morita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tsubasa Morita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tsubasa Morita adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tsubasa Morita Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tsubasa Morita 27 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 森田 翼 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tsubasa Morita Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Albirex Niigata U18 futbol takımında oynamaktadır. Albirex Niigata U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Tsubasa Morita'nin Albirex Niigata U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tsubasa Morita Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tsubasa Morita Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tsubasa Morita şuan Albirex Niigata U18 takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
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