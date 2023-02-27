Tsubasa Terayama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tsubasa Terayama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tsubasa Terayama adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tsubasa Terayama Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tsubasa Terayama 10 Nisan 2000 tarihinde ---, Saitama şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 寺山 翼 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tsubasa Terayama Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tsubasa Terayama, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Tokyo futbol takımında oynamaktadır. FC Tokyo takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Tsubasa Terayama'nin FC Tokyo ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Tsubasa Terayama Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tsubasa Terayama isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tsubasa Terayama Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tsubasa Terayama futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2019 yılında Juntendo Univ.

28 Eylül 2021 yılında FC Tokyo

31 Ocak 2022 yılında Juntendo Univ.

11 Şubat 2022 yılında FC Tokyo

31 Ocak 2023 yılında Juntendo Univ.

1 Şubat 2023 yılında FC Tokyo

Tsubasa Terayama Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tsubasa Terayama şuan FC Tokyo takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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