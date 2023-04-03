Tsubasa Watanabe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tsubasa Watanabe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tsubasa Watanabe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tsubasa Watanabe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tsubasa Watanabe 22 Temmuz 2005 tarihinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 渡邊 翼 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tsubasa Watanabe Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Tokyo U18 futbol takımında oynamaktadır. FC Tokyo U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Tsubasa Watanabe'nin FC Tokyo U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tsubasa Watanabe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tsubasa Watanabe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tsubasa Watanabe şuan FC Tokyo U18 takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
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