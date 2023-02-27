Tsukasa Morishima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tsukasa Morishima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tsukasa Morishima adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tsukasa Morishima Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tsukasa Morishima 25 Nisan 1997 tarihinde Suzuka, Mie şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 森島 司 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tsukasa Morishima Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JEB ENTERTAINMENT Co.,Ltd. yapmaktadır. Tsukasa Morishima, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sanfrecce Hiroshima futbol takımında oynamaktadır. Sanfrecce Hiroshima takımına 1 Şubat 2016 tarihinde katılmıştır. Tsukasa Morishima'nin Sanfrecce Hiroshima ile sözleşmesi 31 Ocak 2026 tarihinde bitmektedir.

Tsukasa Morishima Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tsukasa Morishima isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.40 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Tsukasa Morishima Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tsukasa Morishima futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2016 yılında Sanf. Hiroshima

Tsukasa Morishima Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tsukasa Morishima şuan Sanfrecce Hiroshima takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tsukasa Morishima Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Atago Soccer Sports Shonendan, Nagoya Grampus Jr Yth, Vertieen Mie, Yokkaichi Technical HS (2013-2015)

Japonya takımında 8 numaralı formasıyla 10 Aralık 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Japonya U23 takımında 14 numaralı formasıyla 12 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Japonya A21 takımında 16 numaralı formasıyla 13 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Japonya U20 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Japonya U18 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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