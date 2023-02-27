Tsukasa Shiotani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tsukasa Shiotani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tsukasa Shiotani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tsukasa Shiotani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tsukasa Shiotani 5 Aralık 1988 tarihinde Komatsushima, Tokushima şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 塩谷 司 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tsukasa Shiotani Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Tsukasa Shiotani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sanfrecce Hiroshima futbol takımında oynamaktadır. Sanfrecce Hiroshima takımına 1 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Tsukasa Shiotani'nin Sanfrecce Hiroshima ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Tsukasa Shiotani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tsukasa Shiotani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Tsukasa Shiotani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tsukasa Shiotani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2007 yılında Kokushikan Univ

1 Şubat 2011 yılında Mito HollyHock

6 Ağustos 2012 yılında Sanf. Hiroshima

1 Temmuz 2017 yılında Al-Ain FC

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ekim 2021 yılında Sanf. Hiroshima

Tsukasa Shiotani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tsukasa Shiotani şuan Sanfrecce Hiroshima takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tsukasa Shiotani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Minamikomatsushima FC, Omatsu SC, Otsuka FC Jr Yth (2001-2003), Tokushima Prefectural Tokushima Commercial HS (2004-2006), Kokushikan University (2007-2010)

Japonya takımında 18 numaralı formasıyla 10 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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