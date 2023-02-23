Tsunami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tsunami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tsunami kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tsunami ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tsunami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tsunami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tsunami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tsunami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tsunami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tsunami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tsunami 4 Ocak 1996 tarihinde Belem şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Wenderson de Freitas Soares şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tsunami Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordeste Agenciamento yapmaktadır. Tsunami, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Levski Sofia futbol takımında oynamaktadır. Levski Sofia takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Tsunami'nin Levski Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tsunami Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/oficialtsunami/

Tsunami Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tsunami isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Tsunami Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tsunami futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Aralık 2018 yılında Boa Esporte

30 Ağustos 2019 yılında Cuiabá-MT

3 Eylül 2020 yılında Manaus FC

19 Şubat 2021 yılında Botafogo

1 Ocak 2022 yılında Levski Sofia

Tsunami kimdir

Tsunami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tsunami şuan Levski Sofia takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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Tsunami nereli

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