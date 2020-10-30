AFAD verilerine göre İzmir'in Seferihisar ilçesinde saat 14. 51'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede tsunami uyarısı da yapıldı. Peki Tsunami nedir, nasıl oluşur? Tsunamiden nasıl korunulur? İşte merak edilen soruların detayları...

TSUNAMİ NEDİR, NASIL OLUŞUR?

Prof. Dr. Şerif Barış, Tsunamiye ilişkin olarak, "Depremler oluşan deniz dalgaları, kıyıyı basarak limanlara gider ve Japonca Tsunami liman dalgası anlamındadır. Ege'de yaşanan depremlerde, özellikle kırılma, aşağı, yukarı olduğu için deniz tabanı hareket ettiğinden dolayı direk doğrudan Tsunami oluştururlar.

Bir depremin Tsunami'ye yol açması ne kadar şiddetli olduğu ve ne kadar derinde gerçekleştiğine bağlı. Tsunamilerin yüzde 80'i Pasifik Okyanusu'nda gerçekleşiyor. Karaya vurduklarında dev dalgalara ulaşmalarına rağmen açık okyanusta Tsunami dalgalarının yüksekliği bir metre kadar oluyor. İki dalga arasındaki uzaklık ise 40 metreyi bulabiliyor. Hızı kıyıya ulaştıkça düşüyor" ifadelerini kullandı.

TSUNAMİDEN NASIL KORUNULUR?

- Deniz kıyısında yerleşim yeri seçerken; tsunami riskini de diğer doğal afetler(deprem, sel, tayfun vb.) gibi değerlendirmek alınabilecek ilk önlemdir.

- Küçük bir depremde bile Tsunami olabilir. Hemen yüksek yerlere doğru gidilmelidir.

- Deniz yanında yalıyar biçiminde yüksek bir yamaç varsa hemen yüksek yerlere doğru gidin.

-Tsunami'nin ilk dalgası geldikten sonra tehlikenin geçtiğini sanmayın bazen ikinci dalga ilk dalgadan daha büyük olabilir.

- Radyodan Tsunami haberlerini dinleyip gerekenleri yapın.

- Tsunaminin deniz kıyısına ilk gelişi su düzeyinin anormal biçimde(depremin büyüklüğüne, oluş şekline ve türüne ve deniz durumuna göre yaklaşık 10-15 dakika içerisinde) yükselmesi ya da çökmesiyle kendini belli eder.

Tsunaminin bu öncü zayıf ilk dalgası, arkasından gelecek olan iki ya da üç kuvvetli dalganın habercisidir. Bu durumda yapılacak tek şey; kıyıdan uzaklaşmaktır. Deniz içerisinde seyir halinde bulunanlar ise kıyıdan uzaklara, derin sulara giderek dalganın kendilerine ve deniz taşıtına vereceği zararı azaltabilir hatta önleyebilir. Deniz kıyısında olanların ise, denizden uzaklara ve yükseklere gitmeleri gerekmektedir.

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