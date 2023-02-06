Deprem gerçeğini birçok kez yaşayan ülkelerden olan Türkiye, büyük depremlerin yaşandığı bir ülke. Özellikle çok sayıda fay hattının olduğu Türkiye, deprem potansiyeli fazla olan bir ülke olarak dikkat çekiyor. Özellikle Akdeniz ve Ege'deki fay hareketleri denize kıyısı olan illerde tsunami riski oluşturabiliyor. Peki Tsunami nedir, nerede olur? Antalya, Mersin'de tsunami olur mu?

TSUNAMİ NEDİR, NEREDE OLUR?

Tsunami, odağı deniz dibinde olan derin deniz depremlerinin ardından, denizlerde kıyılara kadar oluşan ve bazen kıyılarda büyük hasarlara neden olan dalgalardır.

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ANTALYA, MERSİN'DE TSUNAMİ OLUR MU?

Türkiye’de ise Marmara Denizi ile kıyısı olan İstanbul ve İzmit, Ege Denizi ile kıyısı olan İzmir ve Akdeniz ile kıyısı olan İskenderun ve Fethiye civarında tsunami felaketi ile karşı karşıya kalınmıştır.,

Akdeniz'de meydana gelebilecek şiddetli depremler sonrası Antalya ve Mersin'de tsunamiler olabilir.

Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şükrü Ersoy, bu konuda, "6'yı geçen depremlerden sonra büyük dalgalar oluşabilir. Fakat kesin değil" demiştir.

Öte yandan AFAD'dan Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan açıklamada tsunami riskine ilişkin şu açıklama yapılmıştır:

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"Bugün Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerden sonra şu an itibarıyla Doğu Akdeniz'de kıyılarımızı etkileyecek herhangi bir tsunami tehlikesi bulunmamaktadır."