Tsunami nedir, nerede olur? Antalya, Mersin'de tsunami olur mu?

Büyük depremlerin ardından denize kıyısı olan yerlerde oluşan tsunami hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler internet arama motorlarında "Tsunami nedir, nerede olur?" sorularının yanıtlarını araştırıyor. Peki Antalya, Mersin'de tsunami olur mu?

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Tsunami nedir, nerede olur? Antalya, Mersin'de tsunami olur mu?

Deprem gerçeğini birçok kez yaşayan ülkelerden olan Türkiye, büyük depremlerin yaşandığı bir ülke. Özellikle çok sayıda fay hattının olduğu Türkiye, deprem potansiyeli fazla olan bir ülke olarak dikkat çekiyor. Özellikle Akdeniz ve Ege'deki fay hareketleri denize kıyısı olan illerde tsunami riski oluşturabiliyor. Peki Tsunami nedir, nerede olur? Antalya, Mersin'de tsunami olur mu?

Tsunami nedir, nerede olur? Antalya, Mersin'de tsunami olur mu?

TSUNAMİ NEDİR, NEREDE OLUR?

Tsunami, odağı deniz dibinde olan derin deniz depremlerinin ardından, denizlerde kıyılara kadar oluşan ve bazen kıyılarda büyük hasarlara neden olan dalgalardır.

Tsunami nedir, nerede olur? Antalya, Mersin'de tsunami olur mu?

ANTALYA, MERSİN'DE TSUNAMİ OLUR MU?

Türkiye’de ise Marmara Denizi ile kıyısı olan İstanbul ve İzmit, Ege Denizi ile kıyısı olan İzmir ve Akdeniz ile kıyısı olan İskenderun ve Fethiye civarında tsunami felaketi ile karşı karşıya kalınmıştır.,

Akdeniz'de meydana gelebilecek şiddetli depremler sonrası Antalya ve Mersin'de tsunamiler olabilir.

Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şükrü Ersoy, bu konuda, "6'yı geçen depremlerden sonra büyük dalgalar oluşabilir. Fakat kesin değil" demiştir.

Tsunami nedir, nerede olur? Antalya, Mersin'de tsunami olur mu?

Öte yandan AFAD'dan Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan açıklamada tsunami riskine ilişkin şu açıklama yapılmıştır:

"Bugün Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerden sonra şu an itibarıyla Doğu Akdeniz'de kıyılarımızı etkileyecek herhangi bir tsunami tehlikesi bulunmamaktadır."

Tsunami nedir, nerede olur? Antalya, Mersin'de tsunami olur mu?

0
0
0
0
0
0
2
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Depremzedeler için harekete geçildi! Bu oteller ücretsiz konaklama sağlayacak
Depremzedeler için harekete geçildi! Bu oteller ücretsiz konaklama sağlayacak
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem! İşte depremde ölenlerin sayısı ve son durum
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem! İşte depremde ölenlerin sayısı ve son durum
Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dan kötü haber! Ablası paylaşım yaptı, yardım istedi: "Kardeşim enkaz altında lütfen yardımcı olun"
Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dan kötü haber! Ablası paylaşım yaptı, yardım istedi: "Kardeşim enkaz altında lütfen yardımcı olun"
Milli yas nedir, ne demek? Milli yas olunca ne olur?
Milli yas nedir, ne demek? Milli yas olunca ne olur?
Son Haberler
Düzce'de 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Düzce'de 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Osmaniye'de 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Osmaniye'de 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Kilis'te 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Kilis'te 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Karabük'te 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Karabük'te 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
İnsanlığın öldüğü görüntüler! Vicdansızlar depremi fırsat bilip dükkanları yağmaladı!
İnsanlığın öldüğü görüntüler! Vicdansızlar depremi fırsat bilip dükkanları yağmaladı!
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Depremler nedeniyle 7 gün milli yas ilan edildi
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Depremler nedeniyle 7 gün milli yas ilan edildi
Bakan Karaismailoğlu depreme yakalandı! Deprem anında ne yapacağını şaşırdı
Bakan Karaismailoğlu depreme yakalandı! Deprem anında ne yapacağını şaşırdı
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem! 10 ilde hissedildi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem! 10 ilde hissedildi: Ölüler ve yaralılar var
Eyyamı biyz orucu nedir? Fazileti nedir? Eyyamı biyz orucu tek gün tutulur mu? İki gün tutulur mu? Nasıl niyet edilir 2023?
Eyyamı biyz orucu nedir? Fazileti nedir? Eyyamı biyz orucu tek gün tutulur mu? İki gün tutulur mu? Nasıl niyet edilir 2023?
Son dakika | AFAD duyurdu! Kahramanmaraş şiddetli sallandı: 7.6 büyüklüğünde deprem
Son dakika | AFAD duyurdu! Kahramanmaraş şiddetli sallandı: 7.6 büyüklüğünde deprem
Volkan Demirel'den yardım çağrısı! Gözyaşlarına hakim olamadı: Ne kadar imkan varsa göndermenizi istiyorum, burada insanlar çok kötü
Volkan Demirel'den yardım çağrısı! Gözyaşlarına hakim olamadı: Ne kadar imkan varsa göndermenizi istiyorum, burada insanlar çok kötü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüştü! Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüştü! Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem! 10 ilde hissedildi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem! 10 ilde hissedildi: Ölüler ve yaralılar var
MSB açıklama yaptı! 3 binden fazla Mehmetçik deprem bölgesinde görev yapıyor
MSB açıklama yaptı! 3 binden fazla Mehmetçik deprem bölgesinde görev yapıyor
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
CHP'li Yaşar Okuyan'dan zehir zemberek sözler: "Meral Akşener'le ilgili belgeler ve dosyalar var, masayı dağıttığı an açıklarım"
CHP'li Yaşar Okuyan'dan zehir zemberek sözler: "Meral Akşener'le ilgili belgeler ve dosyalar var, masayı dağıttığı an açıklarım"
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar