Tsunami uyarısı yapıldı: Endonezya'da 5,8 büyüklüğünde deprem!

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre söz konusu deprem, Endonezya’nın Maluku eyaletine bağlı Seram Adası’ndaki Amahai kentine yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta 5,8 büyüklüğünde gerçekleşti.

Depremin yerin 10,6 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Öte yandan yetkililer, eyaletin Japutih ve Apiahu sahillerinde insanları plajları terk etmeleri ve olası bir tsunami tehlikesine karşı hazırlıklı olmaları yönünde uyardı.

SIK SIK DEPREM TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA KALIYORLAR

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya’nın sık sık deprem tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı biliniyor.